Rathaus wegen Weihnachtsfeier geschlossen

Die städtische Dienststellen sind in Blaubeuren bleiben anlässlich der Weihnachtsfeier einen Nachmittag lang geschlossen. Die Weihnachtsfeier findet statt am Montag, 4. Dezember, teilt die Stadt mit. Sie bittet um Verständnis, dass an diesem Tag das Rathaus, sowie alle anderen städtischen Dienststellen ab 14 Uhr geschlossen sind.