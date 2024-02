Radspaß-Fahrsicherheitstrainings des ADFC in Blaubeuren

Der Frühling naht und damit steigen auch viele wieder aufs Rad. Gerade das Pedelec bietet aber auch Herausforderungen. Für mehr Sicherheit auf dem eigenen Gefährt bietet der ADFC im März in Blaubeuren-Beiningen „Radspaß“-Fahrsicherheitstrainings an.

Wer den Frühling auf dem E-Bike oder Pedelec genießen will, merkt schnell: Vom Elektromotor unterstütztes Fahren unterscheidet sich vom herkömmlichen Radfahren, heißt es in der Mitteilung des ADFC Baden-Württemberg. Unterstützung beim Umstieg bieten die Fahrsicherheitstrainings von „Radspaß - sicher E-Biken“. Dort verbessern Teilnehmer ihre Fahrtechnik und Fahrverhalten, was auch die Verkehrssicherheit steigert.

Geschulte Trainer leiten die Kurse mit bis zu acht Teilnehmern an. In Beiningen werden im März die ersten Kurse angeboten: jeweils samstags am 9., 16., 23. und 30. März von 9.30 bis 13 Uhr an der Halle am Schinderwasen. Fürs Training sollte das eigene Pedelec und passendes Equipment (Helm, wetterfeste Kleidung, Verpflegung) mitgebracht werden. Das Pedelectraining kostet 35 Euro pro Person. Der Kurs kann individuell oder als Gruppe online gebucht werden unter www.radspass.org.