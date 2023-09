PV-Freiflächenanlage auf der „Halde“ erregt weiter die Gemüter

Die beschlossene PV-Freiflächenanlage auf der umstrittenen „Halde“ in Pappelau erregt noch immer die Gemüter. In der jüngsten Blaubeurer Gemeinderatssitzung ging es um elf andere Projekte, doch als Rainer Federle (Freie Wähler) die Halde exemplarisch nannte, weil andernorts Ablehnungen von Projektenflächen doch möglich seien, stellten sich Mitglieder der restlichen drei Fraktionen, die die „Halde“ befürworteten, gegen ihn. In der Sitzung wurde außerdem ein einstimmiger Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hühnerberg Pappelau“ gefasst. Von den elf Projekten im Stadium der Anfrage fanden sechs die Zustimmung, drei wurden abgelehnt und zwei vorerst zurückgestellt.

Bürgermeister Jörg Seibold nahm den wunden Punkt bezüglich der „Halde“ im Rat ernst und bot grundsätzlich an, darüber einmal ein Gespräch zu führen, um die Wogen zu glätten, damit weitere Erwähnungen im Gremium aushaltbar sind. Die sachliche Erwähnung eines umstrittenen Themas sei schließlich zulässig, „das gehört zum Geschäft“. Seibold hielt ein Statement für den demokratischen Diskurs.

Gordian Schwarz unterstellte Federle ein „Nachtreten nach einer demokratischen Entscheidung“, nachdem der Freie Wähler erwähnt hatte, dass die Fraktionen „pro Halde“ in der aktuellen Sitzung mögliche Flächen „jetzt aber ablehnen“. Christel Seppelfeld (SPD) und Stephan Buck (Grüne) unterstützten Schwarz‘ harsch wirkende Kritik, gegen die sich Federle mit den Worten verwahrte: „Ich lasse mich da nicht abkanzeln.“ Seppelfeld sprach bezüglich des vergangenen Beschlusses zur „Halde“ von einer längst fertig „gekochten Suppe“. Buck meinte, der Investor sei doch schließlich ein Mitbürger, nahm diese Aussage aber zurück, weil Federle erklärte, Buck verwechsle den Flächeneigner mit dem Investor.

Zustimmung fanden folgende sechs Anfragen in der Ratssitzung: zur Gemarkung Asch eine Erweiterung der PV-Anlage „Hessensträßchen“ und im Attenlauer Spitz (Flurstück 1102), ein Projekt im Bereich des Solarparks Beiningen sowie zwei Projekte bei der Gleißenburg, die auf Blaubeurer beziehungsweise auf Beininger Gemarkung liegen sowie zu Sonderbuch Kreuzäcker. Zurückgestellt wurden eine Anfrage zum Solarpark Beiningen auf den Flurstücken 858 und 862 sowie in Pappelau „Hinterer Ösch“. Abgelehnt wurden Anfragen für Flächen teils oder gänzlich außerhalb der Vorranggebiete, und zwar für die Flurstücke 1100 und 1094 im Attenlauer Spitz und im Wiedengrund auf Gemarkung Asch sowie auf Gemarkung Seißen im Bereich Eseläcker.

Der Rat folgte einstimmig beziehungsweise mit deutlicher Mehrheit den Vorschlägen der Verwaltung. Nur Erika Schermaul sprach sich gegen die Erweiterung am Hessensträßchen aus und enthielt sich bei der Unterstützung der Anfrage zum Solarpark Beiningen. Sie begrüßte in der vorangegangenen Debatte den Wunsch von Sonderbuchs Ortsvorsteher Norbert Klan zur Eingrünung der Anlage und zeigte sich erstaunt über die ihrer Wahrnehmung nach raschen Projektreife im Solarpark Beiningen auf städtischem Grund, wobei sie sich „mehr Initiative von der Stadt gewünscht hätte, als nur Verpächter zu sein“. Beiningens Ortsvorsteher Klaus Gerster erinnerte an Gespräche, die es seit einem Jahr gebe. Der Ortschaftsrat habe erkannt, „dass man mit den Flächen auch mal Gewinn“ machen sollte.

Der Geltungsbereich beim einstimmigen Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Hühnerberg in Pappelau umfasst 9,62 Hektar Fläche. Diese liegt zirka einen Kilometer südwestlich des Stadtteils. Hier will die „solargrün“-Gesellschaft eine großflächige PV-Freiflächenanlage aufbauen. In dem Sondergebiet am Waldrand sollen Anlagen mit bis zu vier Metern Höhe erlaubt werden. Für einen Sachvortrag waren als Vertreter der „Solargrün“-Gesellschaft Mitarbeiter Tobias Aich und von Sieber Consult Andreas Eppinger im Gemeinderat anwesend. Bezüglich der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange teilte Eppinger mit, der Investor werde einen Zaun mit 20 statt 15 Zentimetern Bodenabstand installieren, um Igeln und sonstigen Kleintieren gerecht zu werden.