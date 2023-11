Protest gegen Solarpark in Blaubeuren

Zwei Protestschilder und eine dazu passende Bürgerfrage traten in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Blaubeuren zum umstrittenen geplanten und bereits beschlossenen Solarpark auf, der auf Pappelauer Gemarkung unweit der Ortslage eingerichtet werden soll (SZ berichtete mehrfach). Der Beininger Hartmut Jakob ergriff bei den Bürgerfragen das Wort und erinnerte an 240 Unterschriften, die aus Protest abgegeben wurden.

Laut Jakob sei die ausgewählte Fläche, die per Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat aber die Zustimmung erhielt, aus verschiedenen Gründen umstritten. Er meinte, dort träte ab dem späteren Nachmittag bereits Schatten auf und nannte die Sichtbarkeit vom Ort aus ein Problem. Seiner Schätzung nach müsste eine Einfriedung 20 Meter hoch werden. Den Bürger stört zudem, dass Ackerboden und nicht eben eine Magerrasenfläche genutzt wird.

Der Beininger räumte ein, die Energiewende für wichtig zu halten, befürchtet aber durch den Wegfall von Ackerboden eine Abhängigkeit von Getreidelieferungen aus der Ukraine. Hartmut Jakob erinnerte, dass die Öffentlichkeit hingegen keine Einwände zur großflächigen PV-Freiflächenanlage am Hühnerberg habe. Sein Statement mündete in die Frage, ob der Gemeinderat bei elf weiteren vorliegenden Anträgen für Solarparks dieses umstrittene Projekt wirklich vorantreiben wolle.

Bürgermeister Jörg Seibold erinnerte an den Beschluss des Gemeinderates, der Arbeitsauftrag für die Stadtverwaltung sei. Die weiteren Projekte werden in der Dezembersitzung öffentlich behandelt. Dann würden sicherlich, so Seibold, alle Anmerkungen und Hinweise beraten. Der Bürgermeister erinnerte auch an den Grund für den Streit: Der Ortschaftsrat Pappelau hat Richtlinien für die Ausweisung von Flächen für erneuerbare Energie erlassen, die bei diesem Projekt nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat überstimmte den Ortschaftsrat, was rechtlich zulässig ist. Der Gemeinderat Blaubeuren tagt über die weiteren PV-Freiflächenvorhaben am Dienstag, 5. Dezember, ab 18 Uhr im Vortragssaal der Stadthalle.