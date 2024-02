Polizei stoppt in Blaubeuren einen betrunkenen Autofahrer

Die Polizei hat am Mittwoch in Blaubeuren die gefährliche Autofahrt eines 57-Jährigen Mannes beendet. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 20.30 Uhr mit einem VW in der Karlstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel auf, dass der Fahrer bei Rot in die Kreuzung fuhr. Deshalb stoppten die Polizisten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Auch sahen sie eine offene Bierflasche in der Mittelkonsole. Der erste Verdacht bestätigte sich bei einem Test. Der 57-Jährige war betrunken. Die Beamten nahmen ihn mit in eine Klinik. Dort musste er Blut abgeben. Sein Auto musste er stehen lassen. Sein Führerschein war er los. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.