Blaubeuren

Pistole in der Blau gefunden

Blaubeuren / Lesedauer: 1 min

Polizeibeamten wurden nach Gerhausen gerufen. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Polizeibeamten sind am Samstag nach Gerhausen in die Markbronner Straße gerufen worden. Gegen 16 Uhr hatte ein 21–Jähriger ein Bad in der Blau genommen und dabei eine Pistole gefunden.

Veröffentlicht: 16.07.2023, 20:02 Von: sz