Pfarrer segnen neuen Friedwald in Blaubeuren ein

Eine Feier zur Einsegnung des neuen Friedwald-Standorts Blaubeuren findet am Sonntag, 29. Oktober, um 14 Uhr statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, teilt die Friedwald GmbH mit. Der ökumenische Gottesdienst wird von Pfarrerin Irene Palm, evangelische Kirchengemeinde Blaubeuren, und Pfarrer Anto Prgomet, katholisches Pfarramt Mariä Heimsuchung, Blaubeuren, geleitet. Für die musikalische Untermalung sorgt Martin Ziller. Die Einsegnung findet, unabhängig vom Wetter, in freier Natur am Andachtsplatz unweit vom Friedwald-Parkplatz statt. Navigationspunkt: Gleißenburg 15, 89143 Blaubeuren, ab dort der Beschilderung folgen. Weitere Informationen gibt es auf www.friedwald.de/blaubeuren oder unter Telefon 06155 848/100.