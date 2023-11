Paul Daly Band und Mitsing-Liederabend im Fröhlichen Nix

In der Kleinkunst-Kneipe Zum Fröhlichen Nix stehen zwei besondere Veranstaltungen an. Am Samstag, 11. November, 20 Uhr, spielt die Paul Daly Band irischen und internationalen Folk aus München, am Samstag, 12. November, 19.30 Uhr, findet ein Mitsing-Liederabend mit der Feschtagsmusik und der Rocksängerin Ela Traub statt.

Die Münchner Paul Daly Band, deren Mitglieder aus Irland, England, Deutschland und den USA stammen, spielt seit gut zehn Jahren zusammen. Neben traditionellem Liedgut stammen die meisten Songs aus der Feder von „Großgastronom“ Paul Daly. Ihren Musikstil könnte man als Folk mit einem sehr irischen Touch beschreiben. Die sehr erfahrene Musiker sind sowohl auf Pub- und Kleinkunstbühnen als auch in Konzerthallen und Festivalbühnen zu Hause und versprechen einen stimmungsvollen Abend. Der Eintritt kostet 16 Euro

Immer am zweiten Sonntag im Monat jeweils um 19.30 Uhr treffen sich gesangsfreudige Menschen, um in lässiger Atmosphäre „ drauflos zu singen. Im Vorfeld wurde Songmaterial gesichtet und in eine brauchbare Form gebracht: Das Nix-Liederbuch umfasst über 300 Songs quer durchs Gelände. Musikalisch begleitet von der Haus- und Hofkapelle Feschtagsmusik, ist an jedem Mitsing-Abend ein „Special Guest“ dabei, der für den Großteil des Abends das Singen mit dem Publikum in die Hand nimmt. Diesmal übernimmt dies die Rocksängerin Ela Traub. Der Eintritt frei, es gibt eine Hutsammlung für die Musiker.

Mehr Infos zum Programm im Fröhlichen Nix gibt es unter www.zumnix.de.