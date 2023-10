Der Hamburger Kirchenmusikdirektor Thomas Dahl gibt am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Stadtkirche Blaubeuren. Neben diversen Improvisationen wird er unter anderem Werke von Reger, Bach und Brahms spielen.

Nach Studien in Stuttgart, Paris und Chicago und mehreren Preisen bei internationalen Orgelwettbewerben bereist Dahl als Konzertorganist und Chordirigent regelmäßig fast alle Kontinente. Er hat Kurse und Seminare an verschiedenen Musikhochschulen geleitet und prägt als einer der fünf Hauptkantoren Hamburgs mit seiner musikalischen Arbeit an St. Petri die Hansestadt seit vielen Jahren. In Blaubeuren gibt er am Samstag, 14. Oktober, von 14.30 bis 18 Uhr, einen Meisterkurs Improvisation für Schüler des Kirchenbezirks Blaubeuren, Interessierte sind zur passiven Teilnahme eingeladen. Weitere Informationen gibt es auf www.kirchenmusik-blaubeuren.de. Eintritt zum Konzert am 15. Oktober kostet regulär zehn Euro, ermäßigt fünf Euro, inklusive Apéro im Anschluss an das Konzert.