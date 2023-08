Openair im Stadtpark Blaubeuren

Die Kulturinitiative „Blautöne“ aus Blaubeuren veranstaltet am Sonntag, 3. September, das Openair „Die Rebellion der Gärten“ im Stadtpark. Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt machen „Jazzmichl“ aus Blaubeuren. Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jazz in seiner außergewöhnlichen Bandbreite zu begreifen. Das äußerst vielfältig angelegte Repertoire überrascht mit bekannten und besonderen musikalischen Perlen des Jazz, Soul und Funk. „Jazzmichl“, das sind: Caroline Gengnagel (Tenorsax), Uwe Haas (Altsax), Michel Hermann (Kontra– und E–Bass), Torsten Knaudt (Piano) und Markus Müller (Cajon).

Ab 15.15 Uhr spielt die Taiko–Trommlergruppe. Das Taiko Zentrum Deutschland (TZD) mit Sitz in Ulm, entfesselt den inneren Rhythmus und nimmt das Publikum mit in die aufregende Welt des amerikanischen Taiko, eine mitreißende Sinfonie aus Musik, Tanz, Fitness, Kampfkunst und Meditation, alles vereint in einer spektakulären Kunstform. Die Gruppe ist nochmal um 17.30 Uhr zu hören und zu sehen.

Markus Winter wird ab 15.30 Uhr die Kunst des Bauchredens aufführen. Er ist im Hauptberuf Arzt und hat sich mit dieser Kunst des Bauchredens einen langgehegten Kindheitswunsch erfüllt. Mit internationalen Kursen und namhaften Lehrmeistern der Zunft konnte er seine Fähigkeiten erweitern und festigen.

Authentisch und voller Humor erzählt Christian Maier — der bayernweit als „da Huawa“ des Kult–Trios „Da Huawa, da Meier und i“ bekannt geworden ist — Geschichten aus dem wahren Leben. Der Liedermacher braucht hierfür nicht mehr als seine Gitarre und seine Stimme. In Blaubeuren ist er ab 16 Uhr zu Gast.

Die rockige Coverband „Jesus George“ bildet den Schluss und spielt ab 18 Uhr Hits von Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Kings Of Leon oder die Red Hot Chuli Peppers. Cover — „eigene Ideen und Kreativität einbringen“ lautet die Devise der sechs Musiker von Jesus George.

Bei unsicherer Wetterlage steht die Entscheidung, ob das Openair stattfindet oder nicht auf der Webseite: