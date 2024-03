Onlineanmeldungen für Waldheimfreizeiten sind im April möglich

Das Evangelische Jugendwerk, Bezirk Blaubeuren, bietet auch dieses Jahr wieder die traditionellen Waldheimfreizeiten an - Abschnitt 1 vom 29. Juli bis zum 9. August (Leitung: Georg Fuhrmann und Team) und Abschnitt 2 vom 12. bis 23. August (Leitung: Lena Deckenbach und Team). Pro Abschnitt können maximal 110 Kinder teilnehmen. Sollten wie in den vergangenen Jahren mehr Anmeldungen vorliegen, als Teilnehmerplätze vergeben werden können, erfolgt eine Losverteilung der Plätze.

Zum Inhalt laut Pressemitteilung: Mitten in der Heidelandschaft oberhalb von Blaubeuren liegt das Evangelische Freizeitheim Himmelreich. Dort können Kinder von sechs bis 13 Jahren auch dieses Jahr in den ersten vier Augustwochen im Waldheim und der Kinderspielstadt ihre Sommerferien genießen. Gemeinsam mit Kindern ihrer Altersgruppe erleben sie dort den Tag in ihrer Waldheimfamilie, die jeweils von zwei Helfern begleitet wird.

Die Kosten pro Abschnitt liegen bei 240 Euro. Eine Anmeldung zum Waldheim ist nur online von Sonntag, 7., bis Sonntag, 14. April, möglich unter www.ejwbezirkblaubeuren.de