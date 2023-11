Nochmals drei Punkte vor der Winterpause

Am Samstag (14.30 Uhr) steht der letzte offizielle Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb an, sollten die Platzverhältnisse überhaupt nochmals zulassen. Spannung dürfte dann aber angesagt sein, wenn der TSV Blaubeuren zum „Alb-Blautopf-Derby“ einlädt. Zu Gast ist dabei die SG Alb Seißen/Suppingen. Der SC Heroldstatt will die Spitzenspiele des Wochenendes nutzen, um mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten aus Amstetten nochmals Plätze gutzumachen. Der SV Westerheim ist am Wochenende spielfrei und geht noch beruhigt als Spitzenreiter in die Winterpause.

TSV Blaubeuren und SG Alb Seißen/Suppingen

Mit einem Lokalderby in die Winterpause geht es für den TSV Blaubeuren und die SG Alb Seißen/Suppingen, die am Blautopf aufeinandertreffen. Für beide Truppen geht es dabei nochmals um wichtige Punkte im Abstiegskampf, da es in dieser Saison wohl mindestens zwei Absteiger geben wird. „Wir brauchen für unsere Zielsetzung noch einen Dreier und gehen in Sachen Abstiegskampf weiterhin davon aus, dass es verschärft zugehen wird. Deshalb müssen wir gewinnen“, sagt Blaubeurens Trainer Fabian Talmon, der voller Derbystimmung ist. „Es ist ja auch ein Blautopfderby, in dem wir als Stadt Blaubeuren gewinnen wollen. Ich denke, an der Motivation wird es nicht fehlen“, sagt Talmon. Dennoch hat der TSV ein Problem. „Insgesamt sind zehn Spieler angeschlagen, wir gehen also auf dem Zahnfleisch. Aber vielleicht setzt das neue Kräfte frei.“

Diese Kräfte hat die SG Alb in den vergangenen beiden Wochen wieder freigesetzt. Dem Sieg in Weidenstetten folgte ein Remis in Pappelau, das durch den späten Gegentreffer in der 85. Minute aber einen faden Beigeschmack hatte. Da die SGler aber nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als der TSV hat, würde diesen ein Remis aber Ende zumindest einen Verfolger vom Hals halten.

SC Heroldstatt gegen Amstetten

Mit dem 0:3 gegen die SF Dornstadt endete für den SC Heroldstatt das letzte Spitzenspiel im Jahr 2023 etwas enttäuschend. „Die Niederlage ging in Ordnung. Uns ist wenig eingefallen und Dornstadt hat das wirklich gut gemacht“, sagt Pressewart Philipp Schiele. „Dafür wollen wir jetzt nochmals einen Dreier, um dann ordentlich in die Winterpause zu gehen. Am Samstag gastiert der SCH dann beim Kellerkind aus Amstetten.

Der 15. Spieltag in der Kreisliga A Alb in der Übersicht (Samstag, 14.30 Uhr)

SV Scharenstetten - TSV Albeck, SV Amstetten - SC Heroldstatt, SF Dornstadt - SV Lonsee, TSV Blaubeuren - SG Alb Seißen/Suppingen, SV Pappelau/Beiningen - TSV Westerstetten, SV Weidenstetten - TSV Altheim/Alb, FC Neenstetten - TSV Bernstadt. Spielfrei: SV Westerheim.

15. Spieltag in der Kreisliga A Alb