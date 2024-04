Blaubeuren

Neumühlkanalbrücke wird ab Mai saniert

Blaubeuren / Lesedauer: 1 min

Das Regierungspräsidium Tübingen plant in der Zeit von Anfang Mai 2024 bis voraussichtlich Mitte Juli 2024 die Brücke über den Neumühlkanal in Gerhausen (bei Gebäude Hauptstraße 41) zu sanieren. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke werden unter halbseitiger Sperrung in 2 Bauabschnitten vorgenommen.