Neuer medizinischer Schwerpunkt aufgebaut

Das Alb–Donau Klinikum Blaubeuren macht sich fit für die Zukunft und baut daher mit Blick auf die zunehmende Alterung der Gesellschaft einen neuen Schwerpunkt Pneumologie (Lungenfachkunde) innerhalb der von Chefarzt Eisele geleiteten Fachabteilung Innere Medizin auf. Mit dem Aufbau betraut ist Paul Hartveg, der seit dem 1. Januar 2023 neuer Leiter der Internistischen Intensivmedizin in Blaubeuren ist. Hartveg hat in den vergangenen Jahren am Uniklinikum Ulm oberärztlich die Interdisziplinäre Internistische Intensivstation und die Interventionelle Pneumologie geleitet und bringt hohe Expertise mit.

Die Pneumologie ist ein breit aufgestelltes Fach, das sich mit Volkskrankheiten wie COPD und Asthma, mit Tumorerkrankungen im Bereich der Lunge und des Brustkorbs, mit Lungeninfekten, aber auch mit akuten oder chronischen Lungenerkrankungen wie der Lungenfibrose oder anderen Lungenerkrankungen, die das Lungengewebe betreffen, beschäftigt.

In der Klinik kommt hier vor allem die interventionelle Pneumologie zum Einsatz. Eine diagnostische und therapeutische Option ist die Bronchoskopie, die man im Volksmund auch Lungenspiegelung nennt. Darüber hinaus können in Blaubeuren auch spezielle, ultraschallgesteuerte Verfahren angeboten werden. Beim so genannten endobronchialen Ultraschall werden die im Bereich der Lunge angesiedelten Lymphknoten und auffälliges Lungengewebe minimalinvasiv untersucht.

Ein weiteres spezielles ultraschallgesteuertes Verfahren wird verwendet, um von außen durch die Rippen Gewebe aus auffälligen Bereichen der Lunge zu entnehmen. Mit Hilfe von Drainagen kann die Flüssigkeit kurzfristig oder dauerhaft abgelassen werden. In Kooperation mit der Chirurgie und der Anästhesie werden auch kleinere chirurgische Eingriffe im Bereich des Brustkorbs vorgenommen.

Das Alb–Donau Klinikum kooperiert bei Tumorpatienten mit dem zur Universitätsklinik Ulm gehörenden Comprehensive Cancer Center Ulm und stellt gemeinsame Patienten im interdisziplinären Tumorboard an der Uniklinik vor. Hier beraten Experten unterschiedlicher Fachrichtung (Strahlentherapie, Radiologie, Pathologie, Pneumologie, Thoraxchirurgie und Onkologie) jeden einzelnen Patientenfall individuell und treffen in enger Abstimmung die für diesen Patienten passende Behandlungsempfehlung. Zudem besteht eine weitere Kooperation mit einem auf Lungenerkrankungen spezialisierten pathologischen Institut in Limburg.

Eine sehr enge Kooperation besteht mit dem von Volker Töpfer und Holger Wöhrle geleiteten Lungenzentrum Ulm, das im Gesundheitszentrum Blaubeuren einen Standort mit großem Schlaflabor betreibt.

Das Bronchoskop kommt aber nicht nur bei Tumorerkrankungen, sondern zum Beispiel auch bei Infekten zum Einsatz. Vermutet der Hausarzt zum Beispiel eine Lungenentzündung, die sich durch das eingesetzte Antibiotikum jedoch nicht bessert, kann in der Klinik im Rahmen einer Bronchoskopie der Keim bestimmt und die Therapie zielgenau angepasst werden. Darüber hinaus gehören auch die so genannten Interstitiellen Lungenerkrankungen zum Fachgebiet des Lungenfacharzts. Darunter versteht man eine uneinheitliche Gruppe verschiedenster Lungenerkrankungen, die das Zwischengewebe der Lunge (Interstitium) und die Lungenbläschen betreffen. Durch eine zunehmende Vernarbung der Lunge entsteht in manchen Fällen eine Lungenfibrose.

Der neue Schwerpunkt arbeitet eng mit dem rheumatologischen Schwerpunkt in Langenau zusammen, denn viele Rheumapatienten haben zusätzlich eine Lungenerkrankung. Eine enge Zusammenarbeit besteht zudem mit dem kardiologischen Schwerpunkt in Ehingen; insbesondere mit Blick auf Patienten mit Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie). Diese Patienten haben häufig eine Belastung des Herzens bedingt durch einen hohen Druck in der Lungenstrombahn. All diese gemeinsamen Patienten werden im Alb–Donau Klinikum wöchentlich in einem interdisziplinären Board gemeinsam besprochen und eine darauf basierende Behandlung empfohlen.

Am Samstag, 7. Oktober, findet von 11 bis 16 Uhr im Gesundheitszentrum Blaubeuren ein Tag der Lunge statt. Die Bevölkerung hat an diesem Tag die Gelegenheit, zum Beispiel im Rahmen von Demonstrationen, Vorträgen und Gesprächen mehr über die Lunge und die modernen Behandlungsmethoden im Alb–Donau Klinikum Blaubeuren zu erfahren.