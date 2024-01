Neuer Ausstellungsbereich im Urmu

Sechs Höhlen am Südrand der Schwäbischen Alb zählen zum Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Die Unesco würdigt damit die archäologischen Fundstellen als Orte, an denen früheste Kunstwerke und Musikinstrumente weltweit geschaffen wurden. Viele der bedeutenden eiszeitlichen Werke wie die weltberühmte Venus vom Hohle Fels oder die Flöten aus dem Geißenklösterle haben im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren (Urmu) seit vielen Jahren ihr Zuhause. Hier wird seit fast 60 Jahren das Leben eiszeitlicher Jäger und Sammler und auch die Forschungsgeschichte der Region der Öffentlichkeit präsentiert. Nun gibt ein neuer Ausstellungsbereich einen Überblick über die Unesco-Welterbehöhlen.

Zu den Höhlen zählen Geißenkösterle, Hohle Fels, Hohenstein-Stadel und Vogelherdhöhle. In ihnen gefunden wurden zahlreiche aus Mammutelfenbein geschnitzte Tier- und Menschenfiguren sowie Flöten, die aus Mammutstoßzähnen und Vogelknochen gefertigt wurden. Außerdem wurden der Sirgenstein und der Bockstein mit ihren Fundstücken aus dem Alltag von Neandertalern und frühen modernen Menschen als Höhlen von großer forschungsgeschichtlicher Bedeutung von der Unesco mit in dieses Welterbe aufgenommen. In dem neuen Ausstellungsbereich präsentiert das Urmu die Fundorte mit zentralen Objekten wie bearbeiteten Mammutrippen, Pferdeknochen und Steinwerkzeugen. QR-Codes für weitergehende Informationen und 3D-Filmen machen die Fundorte erfahrbar, da diese für die Öffentlichkeit oft unzugänglich sind. Realisiert wurde die Erweiterung mit Unterstützung der Ute und Emil Pfetsch-Stiftung.

