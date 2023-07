Neue Kompostanlage in Blaubeuren–Beiningen eröffnet

Die neue Kompostanlage mit Grünabfallsammelplatz im Erstetter Weg in Blaubeuren–Beiningen geht am heutigen Samstag, 22. Juli, in Betrieb. Die Anlage wird vom Maschinenring Ulm–Heidenheim im Auftrag der Abfallwirtschaft Alb–Donau–Kreis betrieben. Hier können wie bei den anderen 45 Grüngutannahme–Standorten im Landkreis Grünabfälle getrennt nach holzigem und krautig–grasigem Grünabfall angeliefert werden. Der krautig–grasige Anteil wird in der Kompostanlage direkt zu Dünger kompostiert. Durch die dezentrale Verteilung der Standorte sollen flächendeckend kurze Anfahrtswege ermöglicht werden.

Die Öffnungszeiten im Sommer: Mittwoch und Freitag 15 bis 17 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr. Von November bis Februar: Mittwoch und Freitag 14 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.