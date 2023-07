Naturfreunde auf dem Bierwanderweg

Die Naturfreunde Blaubeuren wandern am Donnerstag, 27. Juli, in Ehingen auf dem Bierwanderweg. Die Teilnehmer erwartet zu Beginn eine Stadtführung durch die Altstadt von Ehingen, vorbei an Brauereien und geschichtsträchtigen Gebäuden. Am Wolfertturm führt die Wanderung hinunter ins Donautal zur Mündung der Schmiech in die Donau. Die Mittagsrast wird in der Berg–Brauerei eingelegt. Die Wanderung ist etwa zehn Kilometer lang bei 200 Höhenmetern.

Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof Blaubeuren zur Fahrt mit dem Zug nach Ehingen oder um 8.45 Uhr am Bahnhof Ehingen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldung erforderlich bitte bis Dienstag, 25. Juli, bei Christl Reinauer unter 07344/929603.