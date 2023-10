Nachtwanderung durch Blaubeuren

Blaubeurens Nachtwächter Heribert startet am Freitag, 13. Oktober, wieder seinen Streifgang durch die historische Altstadt. Interessierte sind zu einem wunderschönen Spaziergang durchs abendlich beleuchtete Städtle eingeladen, wobei sie den Anekdoten und Gepflogenheiten früherer Zeiten zuhören können. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Tourist-Information am Kirchplatz in Blaubeuren.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist die Voranmeldung bei der Tourist-Info Blaubeuren deshalb erforderlich (Telefon: 07344/9669918; Mail: [email protected]).