Nachtwächterführung für Kinder in Blaubeuren

Die neue Nachtwächterführung für Kinder startet am Samstag, 19. August, 20 bis 21.30 Uhr, mit einem Streifzug durch die historische Altstadt von Blaubeuren. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Was war in der Webergasse los, warum haben die in der Gerbergasse so große Balkone? Welche Aufgaben hatte der Nachtwächter damals und welche der Bader? Dies und mehr erfahren die Teilnehmer an diesem Abend. Die Führung richtet sich an Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, die Begleitung von jeweils mindestens einem Erziehungsberechtigten ist erforderlich. Treffpunkt ist in der Tourist–Info. Anmeldung und weitere Informationen gibt es in der Tourist–Info, Telefon 07344/966990.