Nachtwächter Heribert lädt zu Erlebnisführung ein

„Hört Ihr Herrn und lasst Euch sagen, unsere Glock‘ hat acht geschlagen!“ Am Freitag, 8. März, entführt Nachtwächter Heribert seine Gäste wieder ins Blaubeuren vergangener Zeiten. „Kommen Sie mit zu einem wunderschönen Spaziergang durchs dunkle Städtle und lauschen Sie den Anekdoten und Gepflogenheiten früherer Zeiten“, wirbt der Nachtwächter für seine Führung. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Tourist Information am Kirchplatz. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Stadt um Voranmeldung bei der Tourist Info Blaubeuren, Telefon 07344/9669918 oder perMail an [email protected].