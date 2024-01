Musikschullehrer sollen nach TVöD entlohnt werden

Die Lehrer der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen sollen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) entlohnt werden. Aus Honorarkräften werden damit weisungsgebundene Beschäftigte, deren Entlohnung steigt. Mehrkosten in Höhe von 124.000 Euro fallen im Jahr an. Deshalb werden die Gebühren ab 1. März erhöht, und zwar zunächst um zehn Prozent. Eine weitere Erhöhung um fünf Prozent ist für 1. Februar 2025 vorgesehen. Neulinge können ein Schnubberabo ausprobieren.

Das Schnubberabo ermöglicht zunächst für 50 Euro die unverbindliche Teilnahme an drei 30-minütigen Unterrichtseinheiten inklusive Leihinstrument falls verfügbar. Im Gemeinderat erstatteten Musikschulleiter Hans Mohr und Musikschulgeschäftsführer Reiner Striebel Bericht. Mohr bezeichnete die Lage der Musikschule mit ihren 39 hauptamtlichen Lehrkräften als gut. Die Schülerzahl stabilisierte sich. Gezählt wurden an der Musikschule, Stand Juni 2023, 579 Musikschüler, die für 621 Belegungen sorgten. Große Schülergruppen belegen beispielweise die Fächer Klavier (90), Schlagzeug (56), Querflöte (39), Gitarre (36), Trompete (29), Saxophon (26) und Klarinette (24). 54 sind etwa zur musikalischen Früherziehung gemeldet, die allerdings ein kostenloses Konkurrenzangebot durch das Landesprojekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ (SBS) hat. Wesentlich mehr Musikschüler waren es 2022 (649), 2021 (638) und 2020 (646).

Eine Vielzahl Percussionschüler gibt es. Eine Kooperation besteht mit den Grundschulen Feldstetten und Seißen. Kurse gibt es in den Grundschulen Schelklingen, Schmiechen und Asch. Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Asch soll zum kommenden Schuljahr ausgeweitet werden, kündigte Hans Mohr an. Sein Ziel ist auch, solche Angebote direkt in Blaubeuren und Laichingen zu machen. Bläserensembles sollen zum Schuljahresbeginn an der Realschule wieder aufgebaut werden, blickte Mohr voraus. Die Musikschulband komme gut an, was sich in Auftrittsterminen zeige. 2024 gibt es wieder eine Musikschulnacht, die auf Samstag, 27. April, in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle terminiert ist. Im Juni gibt es einen Infotag an der Blaubeurer Gemeinschaftsschule und im Juli ein Ensemblekonzert in Schelklingen auf dem Rathausvorplatz.

Anmeldungen von Musikschülern zum Schuljahresbeginn sollten zur besseren Planung der Lehrereinsätze vor den Sommerferien erfolgen, bat Mohr. Bei Schülerkündigung sollten die Fristen eingehalten werden, bis der 31. Mai beziehungsweise der 30. November zum Halbjahresende sind. Die Einführung der App „I-Mikel“ zur Digitalisierung der Kommunikation zwischen Schüler, Lehrern und Verwaltung klappte 2023 noch nicht. Der voraussichtliche Abmangel der Musikschule beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 249.000 Euro, wovon die Stadt Blaubeuren knapp 136.000 Euro zu tragen hat. Seit 2020 gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent (vorher zehn Prozent). Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Schul- und Gebührenordnung sowie dem Musikschulhaushalt 2024 einstimmig zu.

Erika Schermaul (Grüne) würdigte, dass mit dem Schnubberabo etwas Neues ausprobiert wird. Sie bezeichnete die Gebührenerhöhung als moderat. Die Vertragsänderung könnte die Attraktivität der Musikschule als Arbeitgeber steigern, meinte Schermaul. 2026 müsse sich der Gemeinderat wieder Gedanken zu den Personalkosten machen, fügte sie an. Georg-Larry Fuhrmann (CDU) unterstrich, „gutes Personal soll gerecht entlohnt werden“. Die Personalkostenanpassung rechtfertige die Gebührenerhöhung, meinte für die Freien Wähler Mirijam Mikat-Diamantidis mit dem Verweis, Musik stehe für Kultur und die Verbindung in der Gesellschaft. Barbara Rüd (SPD) sprach die finanzielle Herausforderung für einzelne Familien an. Hans Mohr erinnerte an die Begabtenförderung. Reiner Striebel verwies auf Rabatt ab dem zweiten Kind und mögliche Härtefallregelungen. Die Gebühren waren zuletzt 2022 im Umfang von drei Prozent und 2018 erhöht worden.

Gebührenerhöhung 2024 und 2025