Musikschule lädt zur musikalischen Früherziehung

Die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen bietet im Schuljahr 2023/24 einen neuen Kurs im Fach „Musikalische Früherziehung (MFE)“ in Blaubeuren an. Hierfür sind noch Plätze frei. Der Kurs findet immer dienstagnachmittags statt. Start ist am Dienstag, 10. Oktober.

Die musikalische Früherziehung ermöglicht vier bis sechsjährigen Kindern einen qualifizierten, jedoch spielerischen Umgang mit Musik. Der ganzheitliche Ansatz lasse Begabungen und Fähigkeiten entdecken und wirke sich positiv auf die Gesamtentwicklung des Kindes aus, teilt die Musikschule mit. Sie gebe den Kindern die Chance, ihre musikalischen, emotionalen sowie motorischen Fähigkeiten und soziales Verhalten frühzeitig zu fördern und zu entwickeln. Die musikalische Früherziehung soll Kinder für Musik sensibilisieren und zum Musik machen motivieren. Die musikalische Früherziehung ist auf zwei Jahre konzipiert und stärke Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung vor dem Eintritt zur Schule. Der Unterricht führt zudem zur weiteren musikalischen Ausbildung an der Musikschule hin.

Der zweijährige Kurs kostet 308 Euro pro Jahr. Die Anmeldung ist in der Geschäftsstelle der Musikschule in Blaubeuren oder online unter www.musikschule-bls.de möglich.