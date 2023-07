Musikgenuss auf der Sommerbühne

Das zweite Wochenende der Sommerbühne am Blautopf wird abwechslungsreich. Erstmals findet am kommenden Donnerstag, 20. Juli, ein Kinoabend im Klosterkirchensaal statt. Es wird der Dokumentarfilm „Mission: Joy“ gezeigt, der einen noch nie dagewesenen Einblick in die außergewöhnliche Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu gewährt, die sich beide als schelmische Brüder bezeichneten.

Am Freitag, 21. Juli, ist der bayrische Kabarettist Han’s Klaffl zu Gast. Der ehemalige Musiklehrer geht in seinem kabarettistischen Soloprogramm über das Kollegium, die Schülerschaft und den Eltern den weitverbreiteten Klischees über die Zunft der Pädagoginnen und Pädagogen auf den Grund. Als „Oberstudienrat K.“ deckt er schonungslos auf, was wirklich hinter den verschlossenen Türen des Lehrerzimmers geschieht. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit den Hanke Brothers, der „Boyband der Klassik“, wie sie sich selbst bezeichnen, haben die Verantwortlichen der Sommerbühne in diesem Jahr vier hochtalentierte junge Musiker eingeladen, die mit ihrer Musik in kein Schema passen. „Unsere Musik ist unsere Musik, New Classical Music im weitesten Sinne. Unsere Ausbildung ist klassisch, wir spielen klassische Instrumente, unplugged, aber inspiriert von allem, was die Welt der Musik so hergibt“, sagte David Hanke, der zusammen mit seinen Brüdern Lukas, Jonathan und Fabian dieses außergewöhnliche Quartett bildet. Für ihn sei Musik Energie pur. Das Konzert findet am Samstag, 22. Juli, um 20 Uhr im Klosterkirchensaal statt.

Seit vielen Jahren ist die Stadtkapelle Blaubeuren ein fester Bestandteil im Programm der Sommerbühne am Blautopf. Am Sonntag, 23. Juli, steht ihr Auftritt unter dem Motto „Klangwelten“. Sie wird dabei die besondere Akustik und Atmosphäre des Klosterkirchensaals nutzen, um den Zuhörerinnen und Zuhörern ein außergewöhnliches Konzert zu bieten. Erklingen wird die deutsche Erstaufführung „Brass Didg’n Techno“ von Hermann Delago, eine außergewöhnliche Symbiose eines Blasorchesters mit einem Didgeridoo, in dem die typischen Klänge von Reggae, House und eines Mystic Groove aufeinandertreffen. Eine Klangwelt, die mit der Stadtkapelle an diesem Abend deutschlandweit so zum ersten Mal zu hören sein wird. Beginn ist um 19 Uhr.

Bedingt durch die Baumaßnahmen am Blautopf finden die Veranstaltungen in diesem Jahr im Klosterkirchensaal Blaubeuren statt. In dieser Spielzeit kommen beispielsweise noch der österreichische Kabarettist Severin Gröbner, Joo Kraus, Andreas Martin Hofmeir und Loisach Marci an den Blautopf. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten bei der Touristinformation in Blaubeuren, über den Online–Shop der Sommerbühne, sowie bei allen Reservix–Vorverkaufsstellen.