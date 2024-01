Musical „Jesus Christ Superstar“ in der Blaubeurer Stadtkirche

Mitte Dezember hat der Vorverkauf für die beiden Aufführungen des Erfolgsmusicals „Jesus Christ Superstar“ im März in der Blaubeurer Stadtkirche begonnen. Jetzt hat Bezirkskantor Cornelius Weißert mitgeteilt, dass so gut wie alle Eintrittskarten verkauft sind und es nur noch ganz wenige Tickets für Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen gibt.

Die 1970er-Jahre Kultoper „Jesus Christ Superstar“ von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber wird am 23. und 24. März als großes Musical mit Profis und Amateuren in Blaubeuren aufgeführt. Unter der Theaterregie von Beate Schneck (Blaubeuren) präsentieren rund 170 Sängerinnen und Sänger im Projektchor zusammen mit Solisten, Profiband und Orchester die bekannte Rockoper als milieuübergreifendes Passionsprojekt, getragen vom Evangelischen Kirchenbezirk Blaubeuren. „Ein großartiges, lokal produziertes Projekt“, sagt der musikalische Leiter des Projekts, Bezirkskantor Cornelius Weißert, der sich freut, dass dieses außergewöhnliche Angebot so gut angenommen wird.

Weitere Informationen gibt es unter www.kirchenmusik-blaubeuren.de