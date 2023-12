Glimpflich ausgegangen

Missglücktes Überholmanöver verursacht hohen Sachschaden

Blaubeuren / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Glück im Unglück hatte ein 76-Jähriger am Freitagnachmittag in Blaubeuren. Er überschlug sich mit seinem Auto, als er an zwei anderen vorbeifahren wollte. Das ist passiert.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 09:07 Von: Ralf Schöffmann