Ein 44-jähriger Familienvater ist vor dem Ulmer Landgericht angeklagt, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben und dabei zudem waffenähnliche Gegenstände besessen zu haben. Eine bisher ungeklärte Rolle spielt in dem Fall auch ein seltsamer „Onkel“, der mit dem Angeklagten gar nicht verwandt ist.

Als im Januar 2023 Polizeibeamte das Haus durchsuchten, in dem der Mann mit seiner Familie lebte, fanden sie nicht nur 58 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien, sondern auch eine alte Schreckschusspistole, ein Deko-Samuraischwert sowie einen Schlagring. Und genau diese Waffen stellen beim Handel mit Betäubungsmitteln (BTM) ein rechtliches Problem dar, wie der Vorsitzende Richter erklärt. Denn: Wer „waffenlos“ unerlaubt Handel treibt mit Betäubungsmitteln, dem droht eine Mindestfreiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Wer aber dabei eine Waffe mit sich führt oder andere Gegenstände, mit denen er Menschen Schaden zufügen kann, muss mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen - ein Strafmaß, das in der Regel auch nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird.

Der Mann sagt, die Schreckschusspistole habe er von seinem Großvater vor dessen Tod übernommen, weil er Kindheitserinnerungen damit verband - der Opa habe an Silvester immer in die Luft geknallt, was ein Highlight für die Kinder gewesen sei. Das Samuraischwert habe er als Kinder der 80er- und 90er-Jahre bei ebay als Wandschmuck erworben und den Schlagring habe er als Zierde auf den Tank seines Motorrades schweißen wollen. Dennoch gibt der Vorsitzende Richter zu bedenken: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Man könnte auch sagen, wer BTM anbaut, sollte sich informieren, was man dann besser nicht im Haus hat.“

Er versucht, ein Geschäft zu machen

Dass die Polizei sein Haus überhaupt durchsuchte, hat der Familienvater zu einem gewissen Teil seinem „Onkel“ zu verdanken. Bei diesem „Onkel“ handelt es sich weder um einen Angeheirateten noch einen Blutsverwandten. Der 71-Jährige sei jedoch „eine Art Onkelfigur“ gewesen und auch „familiär angebunden“, sagt der Angeklagte. „Er war immer da, positiv da. Und er hat viel für mich gemacht, zum Beispiel Brennholz geliefert oder mir den Zahnarztbesuch bezahlt“, sagt der Mann über den „Onkel“. Allerdings, so räumt er ein, habe der Wahlverwandte wohl Buch geführt, was er so über die Jahre in den „Neffen“ investiert hatte und ihm schließlich eine Rechnung über 16.000 Euro gestellt. Geld, das der Mann, der wegen psychischer Probleme nicht arbeitete, auf legalem Wege nicht beschaffen konnte.

Nachdem der Familienvater zur Linderung seiner psychischen Symptome auf Marihuana zurückgegriffen hatte, kam er auf die Idee, seinen Konsum mit dem Verkauf des Rauschmittels an andere zu finanzieren und dabei möglichst noch ein Geschäft zu machen. Er sagt, er habe das Marihuana von einem Nachbarn in nahezu beliebiger Menge zu einem recht niedrigen Preis kaufen können und es dann für das doppelte verkauft, zunächst nur an eine Frau, mit der er über einen Messengerdienst in Kontakt stand.

Wer oder was ist Gisela?

Ebenfalls über einen Messengerdienst - das belegen die vor Gericht verlesenen Chatprotokolle - bot er dem „Onkel“ mehrfach kiloweise Marihuana an. Der blieb jegliche Antworten schuldig, zumindest über den Messengerdienst. Allerdings war die Polizei auf den 71-Jährigen aufmerksam geworden und besuchte ihn mit einem Durchsuchungsbefehl. Bei dem Senior fanden sich nur geringe Mengen Marihuana und Amphetamin - er kam mit einem inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl davon. Allerdings stießen die Beamten auf den erwähnten Chatverlauf mit dem 44-jährigen Familienvater. Worauf sie Ermittlungen gegen diesen aufnahmen.

Kopf ab! Alles auf einmal, sonst kommt er vor Gericht. Der „Onkel“

Zudem ist in dem Chat mehrfach die Rede davon, der „Onkel“ möge doch bitte „Cola mitbringen“, wenn er das nächste Mal bei der Familie vorbeischaut. „Cola“ sei in der Betäubungsmittelszene ein gängiges Codewort für Kokain. Gefunden wurde bei der Hausdurchsuchung beim Angeklagten jedoch keines. Ein anderes mögliches Codewort der Drogenszene lautet „Gisela“, womit „Gras“, also Marihuana, gemeint ist. So schrieb der Angeklagte unter anderem: „Kann ich nochmal Gisela sehen?“, oder „Gisela und Cola heute wäre topp“. Auf die Frage, was es denn mit Gisela auf sich habe, erweckt der 44-Jährige den Eindruck, es handle sich um eine verbotene Liebschaft. Er sagt: „Das ist sehr privat. Dazu möchte ich nichts sagen.“

„Onkel“ beharrt auf Rückzahlung der Schulden

Auch der „Onkel“, bei dessen Hausdurchsuchung laut Protokoll tatsächlich eine namentlich nicht genannte Frau von 23 oder 24 Jahren angetroffen worden sein soll, trägt als geladener Zeuge nichts zur Klärung bei. Auf die Frage des Gerichts „Wer oder was ist Gisela?“ antwortet er: „Da handelt es sich wahrscheinlich um eine Frau.“ Wie die Dame denn mit Nachnamen heiße, will das Gericht wissen. „Weiß ich nicht“, sagt der 71-Jährige. Die Namen seiner Frauen seien ihm ohnehin egal.

Der „Onkel“ sagt, er kenne die Familie des Angeklagten gar nicht und dort zu Gast gewesen sei er auch nie. Wohl aber weiß er, dass der Mann Schulden bei ihm hat - 20.000 Euro seien es inzwischen. Und wie der Angeklagte denn das alles zahlen soll, will das Gericht wissen. „Kopf ab! Alles auf einmal, sonst kommt er vor Gericht“, ruft der „Onkel“ aufgebracht.

Und was hat es mit der Cola auf sich?

Auf das Angebot des Angeklagten, kiloweise Marihuana im Wert von mehreren tausend Euro möglicherweise zu Begleichung der Schulden zu liefern, sei er niemals eingegangen, beharrt der „Onkel“ und ruft: „Was will ich denn mit Marihuana?“

Wohl aber habe er „vielleicht“ der Familie die eine oder andere Kiste Cola-Limonade geliefert. Warum? „Weil er nichts zu trinken hatte, vielleicht“, sagt der 71-Jährige und zuckt mit den Schultern. Die Cola sei aber wohl bezahlt worden. Warum das nicht mit dem Chatverlauf übereinstimmt, in dem von „zwei Cola im Postkasten“ die Rede ist, kann oder will der Zeuge nicht erklären und verlässt nach seiner wenig hilfreichen Aussage unwirsch den Gerichtssaal. Die Verhandlung wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt.