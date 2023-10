Krimiautor Helmut Gotschy liest im Bücherpunkt

Der Autor Helmut Gotschy wird am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr in Blaubeuren aus seinem neuen Krimi „Mord beim Donaufest“ lesen. Die Veranstaltung findet in der Blaubeurer Buchhandlung Bücherpunkt statt.

Die Handlung des Romans startet mit dem Ulmer Donaufest, bei dem ein kultureller Höhepunkt den nächsten jagt, bis ein Grillstandbetreiber aus der Donau geborgen wird, getötet mit zahlreichen Messerstichen. Kommissar Bitterle und sein Team von der Ulmer Mordkommission machen sich auf die Suche nach dem Täter, doch um ihn zu fassen, bleiben ihnen nur wenige Tage.

Nach über drei Jahrzehnten erfolgreichen Musikinstrumentenbaus wechselte Helmut Gotschy zur Schriftstellerei. Neben seinen Kriminalromanen hat er ein Fachbuch über Instrumentenbau, zwei autobiografisch angelegte Romane und einen Kurzgeschichtenband veröffentlicht. Der Eintritt zur Lesung kostet 10 Euro.