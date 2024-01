Konzertlesung im Nix in Blaubeuren

„Kleine Anleitungen zur Weltverbesserung“ ist eine Konzertlesung am Sonntag, 28. Januar, 19 Uhr, im Fröhlichen Nix in Blaubeuren überschrieben. Für die Musik zuständig ist die Gruppe Lieto (Silvia Gay-Vogt, Karl Vogt und Peter Schwaderer), für die Texte Kirsten Tretter und Lothar Heusohn. Über Aufbrüche in eine andere, neue, solidarische Welt sei schon viel nachgedacht und geschrieben worden. Doch erscheine es wichtiger denn je, den Worten Taten folgen zu lassen. Mit Texten und Musik will der Abend Lust darauf machen und kleine Anleitungen dazu geben, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei (Hutsammlung).