Konzert mit Klezmer-Musik im Theater in der Talmühle

Das Theater in der Talmühle in Blaubeuren veranstaltet am Freitag, 24. November, ein Konzert mit dem Titel „Von Odessa nach Amerika“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Klezmer-Musik, fröhlich und meist auch melancholisch, vereint jüdische Tradition mit ihrer kulturellen und geografischen Umgebung. Dadurch wird diese Musik so spannend und abwechslungsreich. Es geht immer um das Glick oder Mazl das man sich wünscht, entweder nur instrumental oder im Lied auf jiddisch. Diese Sprache verband die Ostjuden miteinander, ob sie in Odessa oder New York lebten. Die Musik wird gespielt und gesungen von Beate Schneck an der Geige und Otto Menner an der Gitarre und am Akkordeon. Begleitet werden sie von Johannes Hettrich am Bass.