Kinderlesung zum Bücherei-Jubiläum

Die Stadtbücherei bietet anlässlich ihres 30-Jährigen Bestehens und im Rahmen der Fredericktage am Freitag, 20. Oktober, 15 Uhr, eine Lesung für Kinder der ersten bis vierten Klasse im Kleinen Grußen Haus an. Der Kinderbuchautor Bernd Flessner kommt nach Blaubeuren. Auf die Kinder warten Geschichten um den kleinen Astronauten Major Tom, seine beste Freundin Stella und die kleine Roboterkatze Plutinchen auf dich. Die Teilnahme an der Lesung ist kostenlos. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07344/921031 oder per Mail an [email protected]