Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren besuchen Ersatzjugendtreff

70 Jugendliche haben seit Öffnung des Ersatzjugendtreffs an der Rückseite der ehemaligen Hauptschule das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit genutzt. Jeden Mittwoch und Freitag ist geöffnet. In der zweiten Osterferienwoche sind Ausflüge geplant. Dringend gesucht wird allerdings eine Fachkraft zur Besetzung der zweiten 25-Prozent-Stelle.

Als Räume zur Jugendbetreuung kann das Untergeschoss der alten Hauptschule genutzt werden, nachdem das Jugendhaus aufgrund von Sanierungsarbeiten, die umfangreicher als angenommen ausfallen, bis dato noch nicht wieder zugänglich ist. Das Ersatzdomizil bekam teilweise neue Fenster und erfuhr Ausbesserungen an den Wänden. Der Eingang ist über den alten Schulhof möglich. Es stehen drei Räume nebeneinander zur Verfügung: ein Bastelraum, ein Fitnessbereich mit Billardtisch und Einzelgeräten sowie ein Aufenthaltsraum mit Sofas, Sitzmöglichkeiten, Gesellschaftsspielen, Playstation und Musikbox.

Die Bürgerstiftung zum Beispiel ermöglichte die Anschaffung von Farben für den Kreativbereich. Interesse besteht daran, das Inventar zu erweitern. Unterstützung wird dankend angenommen. Allerdings befinden sich die Toiletten auf der anderen Seite des Schulhofs. Auf das sanierte Jugendhaus freuen sich die Jugendlichen laut Jugendbericht bereits, um sich dort mit persönlichen Ideen zur Freizeitgestaltung einzubringen. Die Planung der Verwaltung findet mit der kommenden Haushaltsaufstellung statt. Ein Runder Tisch ist 2024 geplant. „Die Räumlichkeiten stellen eine gute Überbrückungslösung für die Zeit bis zum geplanten Bezug des Jugendhauses in der Marktstraße dar“, heißt es im Jugendbericht, den Hauptamtsleiter Adrian Holl auszugsweise vortrug. Zehn- bis 17-Jährige besuchten die Einrichtung bisher, maximal 27 Personen aus allen Schularten, auch von der Gemeinschaftsschule Allmendingen und dem Konradihaus Schelklingen. Ein Graffiti-Workshop, der Ausflug einer Kleingruppe ins Bad Blau, das gemeinsame Backen von Pfannkuchen, Fitnessübungen und ein Austoben an der Zeichenwand fanden bereits statt. Demnächst möchte eine Gymnasiastin bei Kunstübungen die Anleitung übernehmen. Die Öffnungszeiten sind am Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr, und zwar abgestimmt mit dem Café Vier, das an Dienstagen und Donnerstagen öffnet.

Zur Betreuung sind hauptamtliche Oberlin-Beschäftigte auf einer 50-Prozent-Stelle gedacht, die bereits am Gymnasium, der Grundschule und Blautopfschule als Schulsozialarbeiter bekannt sind. Allerdings stellte sich zum März die Vakanz einer dieser 25-Prozent-Stellen ein. Freitags helfe nun eine FSJ-Kraft der Blautopfschule aus. Im November 2022 hatte der Gemeinderat entschieden, einen geeigneten Dienstleister zur Erarbeitung eines Konzepts zur Blaubeurer Jugendarbeit im Jugendhaus zu suchen und örtliche Unterstützungsangebote zu berücksichtigen, aber die Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit zu beenden. Im Juli 2023 beauftragte der Gemeinderat den Verein Oberlin Ulm mit der Neukonzeption, die im Oktober 2023 vorgelegt und einstimmig beschlossen wurde. Bereits ab September gab es Werbung an den Schulen und online und dann Treffen am Minispielfeld von Kindern und Jugendlichen, die mit dem Witterungswechsel eine Bleibe benötigten.

Der Bericht klinge gut, „wenn auch ein Mitarbeiter fehlt“, sagte Bürgermeister Jörg Seibold. Eine richtige Entscheidung sei es gewesen, Oberlin zu beauftragten, meinte für die Freien Wähler Mirijam Mikat-Diamantidis. Für die CDU-Fraktion begrüßte Gordian Schwarz die Früchte dieser Jugendarbeit, wenn auch die Personalsituation im Moment nicht optimal ist und eine rasche Wiederbesetzung des Postens stattfinden sollte. Schwarz bezeichnete die Entscheidung zur Fortführung der Jugendarbeit als „guten Beschluss“, dem sich Gerhard Quintus (Bündnis 90/Die Grüne) anschloss und den Ist-Zustand mit Ausnahme der unbesetzten Personalstelle als „erfreulich“ bezeichnete.

Ursula Sigloch von der SPD-Fraktion hat sich die Räume persönlich bereits angeschaut, die groß und funktional seien, „zum Mitmachen oder Abhängen“, wobei ständig künstliches Licht angemacht werden müsse. Der alte Schulhof darf genutzt werden, wodurch ein Basketballkorb, eine Tischtennisplatte und Kletterwand zugänglich sind, informierte Sigloch. Wegen des Außenbereichs und des Zuwendungsbedarfs müsste die zweite Personalstelle rasch besetzt werden, meinte sie, verwies aber auch auf polizeibekannte Vorkommnisse im Bereich Bahnhof und Einkaufsgebiet. Sigloch regte einen Jugendhausausschuss in der neuen Legislaturperiode an, nicht nur als Kontrollinstanz, sondern auch für den Kontakt der Jugend mit den Kommunalpolitikern.