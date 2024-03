Kinder basteln Osterhasen aus Baum-Scheiben

Das Naturfreundehaus „Im Ried“, der Naturfreunde Blaubeuren ist am Karfreitag, 29. März, geschlossen. Am Karsamstag, 30. März, basteln die Albbüffel (Kindergruppe der Naturfreunde Blaubeuren) Osterhasen aus Baum-Scheiben. Anschließend dürfen die Kinder noch eine kleine Osterhasen- Überraschung suchen. Anmeldung mit Namen des Kindes an Andrea König-Kutschera, Mail [email protected]. Die Aktion im Naturfreundehaus „Im Ried“ dauert von 14 bis 16 Uhr.