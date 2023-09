Kaffeehausmusik zum Jubiläum

Anlässlich des fünften Jubiläums des Badhaus Cafés Blaubeuren präsentieren Sänger und das Collegium musicum der Stadtkirche um Bezirkskantor Cornelius Weißert am Samstag, 23. September, J. S. Bachs heitere „Kaffeekantate“. Vergeblich versucht Vater Schlendrian, seiner Tochter Lieschen das Kaffeetrinken auszureden, droht ihr in seiner Verzweiflung sogar mit dem Verbot zu heiraten. Bachs augenzwinkernde Komposition auf das Modegetränk, zur Zeit der Entstehung auch theologisch wegen des angeblichen „Sittenverfalls“ umstritten, brachte er 1734 im Leipziger „Zimmermann’schen Coffeehaus“ zur Aufführung. Im Blaubeurer Badhaus Café singen Sophie Harr, Sopran, Henning Jensen, Tenor, Sebastian Schäfer, Bass. Die Aufführungen beginnen um 15 und 16.30 Uhr, Kirchplatz 5. Spenden werden erbeten. Bei schlechter Witterung finden die Konzerte in der Stadtkirche statt.

