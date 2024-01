Jugendliche toben sich bei Kunstwerkstatt in Blaubeuren aus

Blaubeuren

Jugendliche toben sich bei Kunstwerkstatt in Blaubeuren aus

Blaubeuren / Lesedauer: 1 min

Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren können sich bald in Blaubeuren künstlerisch ausprobieren. Der Begegnungstreff der Diakonischen Bezirksstelle Ulm und die Stadt Blaubeuren bietet an sechs Terminen eine Kunstwerkstatt an.