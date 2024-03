„Jesus Christ Superstar“ packt und bewegt

Es ist ein außergewöhnliches Projekt, das unter Beteiligung von über 200 Akteurinnen und Akteuren von der Laichinger Alb und der Leitung des Bezirkskantors Cornelius Weißert in Blaubeuren aufgeführt wurde. Die Rockoper „Jesus Christ Superstar“, erstmals 1971 in New York aufgeführt sorgte für ausverkaufte Sääle.

180 Menschen aus der Region nahmen teil

Im Zentrum steht ein Chor mit 180 Menschen aus der Region Ulm, Blaubeuren, Laichinger Alb, begleitet von einem 21-köpfigen hochkarätig besetzten Orchester - einige Musiker sind Lehrer der regionalen Musikschule. Dazu drei hervorragende Vokalsolisten für die Rollen des Jesus (Fabian Stratmann), des Judas (Simon Schwaigert, in der Region bekannt als Sänger und Bassist der früheren Blaubeurer Rockformation „Benzin“), und der Maria Magdalena (Mareike Riegert). Bezirkskantor Cornelius Weißert (32) hat alle kirchenmusikalischen Kräfte gebündelt und all seine Beziehungen genutzt. Als Regisseurin wirkte die Blaubeurer Theaterpädagogin Beate Schneck. Lokale Handwerker konnten für den Bau des Gerüsts und des Kruzifix gewonnen werden, von der Feuerwehr wurden Uniformen und Helme geliehen, Näherinnen für die Kostüme und eine professionelle Ton- und Lichtregie wurden beauftragt.

Idee für Projekt entstand vor zwei Jahren

Seit zwei Jahren hat er die Idee zum Projekt „Jesus Christ Superstar“ entwickelt, seit Januar liefen die Proben in Ehingen, Merklingen, Blaubeuren, teilweise an Probenwochenenden. Weißert sagt bei seiner Begrüßung: „Wir haben keine Mühe gescheut, uns des Englischen zu bemächtigen, haben uns in Schale geworfen. Die solistischen Besetzungen sind alle so geworden wie ich’s mir gewünscht habe. Wir sind alle über uns hinausgewachsen.“

Die Mitwirkenden waren überwiegend Mitglieder seiner Chöre, auch Kinder und Jugendliche der Jugendkantorei. Erprobte herausragende Solisten - allesamt bei der Aufführung sehr überzeugend - konnte er aus seinen Chören und seinem musikalischen Umfeld gewinnen: Daniel Weissert für die Rolle des Pontius Pilatus, Michael Schmelzer als Kaiphas, Thorsten Knaudt als Hannas, Manfred Dupke als Herodes, Joachim Pfeiffer als Simon Zelotes, Johannes Braun als Petrus sowie Gerhard Dangel, Michael Hauser und Philip Schäfer in der Gruppe der Hohepriester.

„Jesus Christ Superstar“ ist eine 1971 erstmals aufgeführte Rockoper mit Musik aus der Feder eines damals noch weitgehend unbekannten Andrew Lloyd Webber. Sie erzählt die letzten sieben Tage im Leben Jesu und interpretiert die Rollen des Judas und der Maria Magdalena neu.

Ausdrucksstarke und atmosphärische Stimmung

Atmosphärisch beginnt die Ouvertüre: Der Chor läuft weiß gekleidet ein. Die Blaubeurer Stadtkirche ist umgestaltet mit Bühne, Metallgerüst, folienverhangenem Frontfenster. Der erste Auftritt von Judas zieht das Publikum in den Bann, zeugt von Verzweiflung und grimmiger Wut. In der nächsten Szene („What’s the buzz?“) treten die Apostel auf. Es sind Jugendliche in Alltagskleidung. Jesus singt mit klarer Stimme, Maria Magdalena in weinrotem langem Kleid, ihr Gesang wirkt souverän, jazzig.

Ausdrucksstark ebenso die dunkle Versammlung des „Rats der Priester“: Die Kostüme unterstreichen autoritäre Herrschaft, politisches Kalkül und Machtinteressen werden deutlich durch die Texte. Die Musik des Orchesters verdichtet die Atmosphäre. Cornelius Weißert dirigiert scheinbar mühelos, konzentriert, unaufgeregt.

Musikalischer Höhepunkt mit Bläsern und Streichern

Einer der Jünger, Simon Zelotes, ist Widerstandskämpfer, erscheint im grünen Militäranzug. Er stachelt die anderen Jünger an - Jesus hält fest an Gewaltlosigkeit und enttäuscht damit die Erwartungen des Volkes, verkörpert vom Chor. Wildes Marketendertreiben erfüllt in der nächsten Szene den Raum: Mitglieder des Chors gehen mit Vogelkäfigen, Hühnchen und Wein, Münzen und Schmuck durch die Reihen - bis Jesus Einhalt gebietet.

Zu einem musikalischen Höhepunkt mit Bläsern, Streichern, Rhythmusinstrumenten gerät Szene 11, in der Maria Magdalena den schlafenden Jesus bewacht („He‘s just a man, ...he scares me so“).

Musikalisch spürbar wird das nahende Unheil beim Auftritt des Judas bei den Hohepriestern: Seine Beklemmung und Zerrissenheit werden wiederum hervorragend interpretiert von Simon Schwaigert. Deutlich wird: Es geht ihm bei seinem Verrat nicht um das Geld.

Zutiefst anrührend ist der protestierende Gesang von Jesus im Garten Gethsemane, das Orchester geht heftig mit. Am Ende ist er auf sich gestellt, nur ein Piano begleitet ihn.

Publikum ergriffen von Emotionen

Es folgt ein sarkastisches Verhör bei Herodes, in weißem Anzug, begleitet von drei burlesken Tänzerinnen in rotem Glitzerkleid und Netzstrumpfhosen (beeindruckend: Fionna Kienle, Jutta Knaudt, Silke Kay).

Dann dreht die Stimmung des Volkes: Plötzlich trägt der Chor übergezogene schwarze Hoodies. Er stellt einen wütenden Mob dar, der die Kreuzigung Jesu verlangt. Ein in die Enge getriebener Pilatus (hervorragend interpretiert von Daniel Weißert), der von Jesu Unschuld überzeugt ist, möchte das Volk durch 39 Peitschenhiebe beruhigen und damit Jesus retten. Doch dieser schweigt.

Das Stück, das als moderne Passionsinterpretation angesehen werden kann, endet mit der Verzweiflung und der Selbsttötung von Judas und der Kreuzigung Jesu zu verhalten wehklagender Trauermusik. Von draußen klingt das Glockengeläut der Stadtkirche.

Betroffenheit zunächst beim Publikum, das dann aber viel Beifall spendet für die überzeugende musikalische Leistung der Mitwirkenden: Der Chor war gesanglich hervorragend, ebenso die Gesangssolisten und die Musiker. Ein großes Lob gebührt jedoch insbesondere Cornelius Weißert, der das innovative Gesamtprojekt auf hohem Niveau verantwortete, unterstützt durch die professionelle Regie von Beate Schneck. Packend und tief bewegend war diese Inszenierung, die das Ostergeschehen unter neuen Blickwinkeln betrachten lässt.