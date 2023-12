Januar-Programm im Theater in der Talmühle

Das Theater in der Talmühle in Blaubeuren bietet im Januar ein vielfältiges Programm an.

Die „Reise der Könige“ erwartet das Publikum am Freitag, 12. Januar, im Theater in der Talmühle. Reiseleiter sind die „Due Signori“ alias Otto Menner und Johannes Hettrich mit ihrer „Modern Chamber Music“, komponiert von Menner. Sagen und Legenden zu den heiligen drei Königen trägt Barbara Rinker bei. Das Konzert mit Lesung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Eine weitere besondere Veranstaltung findet am Freitag, 26. Januar, statt. Peter Rinker stellt sein Buch vor „Und nichts mehr wurde wie es hätte sein können“. Geboren in Ulm 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, ausgebombt am 17. Dezember 1944, geflüchtet nach Oberschwaben, zurückgekehrt nach Kriegsende in das zerstörte Ulm, erzählt Rinker von seiner Kindheit und Jugend. Verleger Martin Gehring liest, „Tom der Wolf“ begleitet die Lesung mit Musik. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Zwei weitere Veranstaltungen runden das Programm des Theaters im Januar ab mit „Oma und Gretel müssen ins Krankenhaus“ im Kaspertheater am Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar, jeweils 15 Uhr (Eintritt: vier Euro), und mit „Kalif Storch“ im Marionettentheater am Sonntag, 28. Januar, 16 Uhr (Eintritt: zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder bis 15 Jahren).

Für alle Veranstaltungen sind Reservierungen erforderlich bei Barbara Rinker unter Telefon 07344/9280014 oder per Mail an [email protected].