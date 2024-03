Integrationsbeauftragte berichtet von ihrer Arbeit

Das Jahr ist noch jung, aber Blaubeurens Ordnungsverwaltungsleiter Sascha Vitkovsky weiß bereits, „Blaubeuren wird 2024 nicht viele Leute aufnehmen müssen, deshalb besteht die Möglichkeit zum Umschichten und Abstoßen schlechter Wohnungen“. Das liegt am Überhang bei Flüchtlingsaufnahmen in den Vorjahren. Dies schickte Vitkovsky im Gemeinderat dem Jahresbericht der Integrationsbeauftragten Joanna Hesse voraus, die allerdings nicht anwesend war. Der Ordnungsverwaltungsleiter trug die Informationen vor. Dabei hätte insbesondere Gerhard Quintus (Bündnis 90/Die Grünen) die Integrationsbeauftragte gerne kennengelernt, wie er sagte, wohne sie laut Klingelschild doch im gleichen Haus wie er.

Interessante Projekte zur Integration

Vitkovsky räumte ein, dass Joanna Hesse für die zügige Anschlussunterbringung zuständig ist. Dafür geht sie regelmäßig in die Unterkünfte, spricht mit den Bewohner und erklärt die Situation. Sie stellte einen Deutschkurs für ukrainische Kinder auf die Beine. Außerdem veranstaltet sie eine Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder mit Kunstpädagogen im Vortragssaal der Stadthalle, damit die ausländischen Mädchen und Jungen sich in ungezwungener Atmosphäre öffnen, Kontakte und Vertrauen aufbauen können und nebenbei Deutsch lernen. Diese außergewöhnlichen Angebote lösten im Gemeinderat Lob aus.

„Interessant, wie viele Projekte sie zu ihrer eigentlichen Aufgabe stemmt“, sagte Ursula Sigloch (SPD). Um die Sprache möglichst vor der Einschulung zu lernen, sollten laut Sigloch, fünfjährige Flüchtlingskinder immer vor jüngeren Kindern im Kindergarten aufgenommen werden. Sitzungsleiter Rainer Federle (Freie Wähler) vertrat Bürgermeister Jörg Seibold und dankte „für die wertschätzenden Beurteilungen“ zur Arbeit der Integrationsbeauftragten.

Viele leben seit 2016 in städtischen Wohnungen

Der Integrationsbericht führt, Stand Januar 2024, 113 in Privatwohnungen untergebrachte Ukrainer auf und 34 städtisch untergebrachte Ukrainer. Bei den Geflüchteten im sogenannten regulären Verfahren geht es um 70 Personen in städtischen Wohnungen. Diese setzen sich aus 14 Familien und sechs Einzelpersonen zusammen. Als Herkunftsländer werden Syrien, Afghanistan, Serbien und Mosambik genannt.

Der Großteil der untergebrachten Personen, schreibt Hesse in ihrem Bericht, lebt bereits seit 2016 in der städtischen Anschlussunterbringung. Blaubeuren unterhalte 17 Wohnungen zur Anschlussunterbringung, wovon zwei im städtischen Eigentum seien. Neuerdings sind zwei Wohnungen in der Marktstraße 34 und eine Wohnung Unter dem Schillerstein 12 dabei. Die Stadt Blaubeuren habe zehn freie Plätze. 2024 ließ sich die Stadt aufgrund freiwilliger Aufnahmebereitschaft, mit Einfluss passende Neuzugänge zu wählen und den Überhang zu erhöhen, zwei Familien (sechs Ukrainer, acht Afghanen) vom Landratsamt zuweisen. Die Mietkosten werden nach der Gebührensatzung der Stadt vom Kreis erstattet. Gerhard Quintus begrüßte die Erhöhung je nach Haushaltsgröße. Bei einem Bewohner geht es um bis zu 454 Euro gestaffelt bis hin zu einem Fünf-Personen-Haushalt um 842 Euro und für jedes weitere Familienmitglied um 98 Euro.

Vortrag über Jobcenter

Seit 2023 finden die regelmäßigen Besuche zur Kontrolle der Anschlussunterbringung alle anderthalb bis zwei Monat statt. Dabei geht es um Begutachtung der Wohnsituation, Annahme und Weiterleitung von Mängeln und Bedürfnisse, Kontaktpflege, Hilfestellung, Informationsmaterial und etwaige Konflikte. Sozialwohnungsbewohner wurden vorab brieflich informiert. Bei Bedarf ließ sich Joanna Hesse vom gemeindlichen Vollzugsdienst begleiten. Im Sommer 2023 gab es für alle Bewohner individuelle Termine zur aktiven Wohnungssuche. Die Integrationsbeauftragte stellt seit 2023 Tafelladenausweise aus, wenn die erforderlichen Dokumente erbracht werden.

Joanna Hesses Arbeitsstelle wird vom Land nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Integrationsbeauftragte“ gefördert, was zur Erstellung eines kommunalen Integrationsplans verpflichtet. Der Integrationsbericht erwähnt, dass in Blaubeuren jeder fünfte Einwohner keine deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Im Bundesland seien es 30 Prozent. Der Integrationsplan soll über die Betrachtung der Neuankömmlinge hinausgehen und nach einer Analyse zur Steuerung der Integration dienen. „Als Handlungsfelder wurden bereits Arbeitsmarkt, Bildung, Bürgerschaftliches Engagement, Freizeit und Sport, interkulturelle Öffnung, Sprache und Wohnraum festgelegt.“

Sprachpaten und Elternmentoren im Einsatz

Es gibt eine Willkommenskarte mit wichtigen Informationen in Englisch und Ukrainisch. Ein Beratungstag im Jobcenter fand statt, den drei Arbeitsamtsausbilder und zwei Dolmetscher ermöglichten. 30 Personen besuchten diese Veranstaltung, schreibt Hesse. Zur Integration durch Kultur wurden einkommensschwachen Migranten Gutscheine für kostenlose Tickets zur Kindervorstellung im Theater Talmühle gewährt. Ein Projekt „Elternmentoren“ fand mit Schulung zu den Aufgaben als Bindeglied zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen statt. Jeden Mittwoch ist Begegnungszeit von 14.30 bis 16.30 Uhr im Café Vier mit Freiwilligen in der Bewirtung, um Deutschkenntnisse vertiefen zu können. Zudem gibt es Sprachpaten. Wie viele Sprachpaten und Elternmentoren im Einsatz sind, steht nicht im Bericht.

Interessant liest sich auch die Liste der Seminare beziehungsweise Webinare, die Joanna Hesse 2023 belegte. Sie nahm am Austausch des Landratsamtes zum Integrationsplan teil und belegte die Seminare „Gewalt im Namen der Ehre - Intervention und Prävention“, „Soziokulturelle Hintergründe - Proaktive und kulturalsensible Beratung und Unterstützung“, „Nähe und Distanz in der professionellen Arbeit mit geflüchteten Menschen“, „Netiquette und Stil geschäftlicher Mails“ und „Integration in den Arbeitsmarkt“. 2024 ist unter anderem ein Elterncafé in Zusammenarbeit mit der Vhs geplant sowie ein Vortrag zum Erlernen der deutschen Sprache in Zusammenarbeit mit Landratsamt und Helferkreis.