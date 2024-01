„Ich mache die jeweilige Ausstellung zu meinem Lieblingsthema“

Das Urgeschichtliche Museum (Urmu) in Blaubeuren ist eine Institution auf der Alb und natürlich auch ein beliebtes Ausflugsziel. Seine geschäftsführende Direktorin ist die Archäologin Stefanie Kölbl. Sie blickt auf das Jahr 2023 zurück und auf 2024 voraus. Im Interview spricht sie über Auszeichnungen des Urmu und die Pläne für die nächsten Monate und sie erklärt, warum sie Wissenschaftsskepsis skeptisch gegenübersteht.

Frau Kölbl, war für Sie persönlich das bedeutendste Ereignis im Jahr 2023?

Das Urmu hat 2023 völlig überraschend den „Archaeological Mediation Award“ der Union Internationale des Sciences Préhistorique et Protohistorique, einer wichtigen internationalen Fachgesellschaft, für seine Vermittlungsarbeit verliehen bekommen. In einem Museum mit einer extrem vielfältigen Gästeschar mit unterschiedlichsten Interessen, ist die Überführung der wissenschaftlichen Inhalte ins Allgemeinverständliche und intuitiv Erfassbare ausgesprochen wichtig. Mit der Preisvergabe erhielt das gesamte Museumsteam eine Anerkennung für seine Arbeit.

Welche Aktion in der Region fasziniert Sie ganz besonders?

Ich finde es enorm, was viele gemeinnützige Vereine an Veranstaltungen auf die Beine stellen. Gemeinschaften arbeiten hierbei ehrenamtlich für die Gesellschaft und schaffen eine unglaubliche Bandbreite an Erlebnissen. Da stecken immer viel Engagement, Verantwortung, Organisationstalent und Anstrengung dahinter. Ohne Vereine wäre unsere Gesellschaft arm dran.

In der zurückliegenden Weihnachtszeit findet sich der eine oder andere Moment zum Innehalten. Auf was sollten die Menschen mehr achten?

Wir werden permanent mit Informationen und Botschaften überschüttet, häufig genug mit Negativem oder Katastrophen. Man sollte deswegen nicht nur zur Weihnachtszeit innehalten und prüfen, ob Informationen gerade relevant oder überhaupt wahr sind. Unbedingt wichtig ist, dass man sich Momente des Glücks und der Zufriedenheit bewusst macht und die Erinnerung daran für schlechtere Zeiten bewahrt.

Wie haben Sie Weihnachten gefeiert?

Wir haben mit der erweiterten Familie gefeiert, ganz klassisch mit Christbaum, Weihnachtsgeschichte, Liedern und Bescherung. An Heiligabend gibt es traditionellerweise Bratwürste mit Kartoffel-, Acker- und Gurkensalat. Alles wird bewusst und mit Sorgfalt und Liebe gemacht. Weil die familiären Wurzeln auf der Nordseite der Schwäbischen Alb liegen, gibt es die Bratwürste mit Haut. Wenn an Heiligabend nur noch die Entscheidung ansteht, ob der Baum Gold mit Rot oder Silber mit Glas wird oder komplett alles trägt, was die Kisten hergeben, dann ist das restliche Weihnachtsfest gut vorbereitet worden.

Wie halten Sie es mit guten Vorsätzen zum neuen Jahr?

Wenn man sich was vornehmen möchte, sollte man gleich an die Umsetzung gehen und nicht auf einen besonderen Stichtag warten. Deswegen gibt es bei mir auch keine Neujahrsvorsätze.

Welche großen Projekte stehen für Sie privat im kommenden Jahr an?

Ein Garten ist nie fertig.

Haben Sie eigentlich ein Lieblingsausstellungsstück im Urmu?

Das werde ich häufig gefragt und meine Antwort ist, glaube ich, immer noch gleich enttäuschend: Ich verkneife es mir, ein Lieblingsstück oder Lieblingsthema zu haben. Wir wollen im Urmu mit unserer Vermittlungsarbeit immer allen Exponaten gerecht werden. Eine unscheinbare Steinklinge trägt ebenso eine Botschaft wie ein Kunstwerk oder Schmuckstück. Jede Sonderausstellung begeistert mich und ich mache sie für das jeweilige Jahr zu meinem Lieblingsthema.

Welche Aktionen stehen beim Urmu 2024 an?

Ich möchte drei Ereignisse herausgreifen, die nach Monaten und auch Jahren der Vorbereitung ans Licht kommen werden: Auftakt ist das große Steinschlägersymposium vom 8. bis 12. Mai. Es treffen sich internationale Spezialistinnen und Spezialisten im Schlagen steinzeitlicher Gerätschaften am Urmu, tauschen sich aus und arbeiten an ihren Werkzeugen. Das wird spannend und es gibt auch Publikumstage, bei denen die Gäste zuschauen können. Noch vor den Sommerferien möchten wir ein mehrjähriges Umbauprojekt beenden. Den Abschluss bilden zwei umgestaltete Räume zum eiszeitlichen Schmuck. Die oft winzigen, aufwändig gefertigten Objekte aus Mammutelfenbein oder Tierzähnen werden ins goldene Rampenlicht gerückt und faszinieren mit ihrer Botschaft vom feinsinnigen Steinzeitmenschen. Und in der kommenden Winterzeit möchten wir ein Projekt mit der Universität Tübingen umsetzen. Kunstschaffende wurden eingeladen, sich mit den figürlichen Darstellungen der Eiszeitkunst auseinanderzusetzen. In einer Sonderausstellung werden diese Eiszeitwesen in den Rundgang durch das Haus eingewoben.

Mit welchen Aufgaben haben Wissenschaft und Forschung in unserer Zeit besonders zu kämpfen?

Das Verständnis geht verloren, wie Wissenschaft funktioniert, wie sie zu Ergebnissen kommt, dass es absolute Gewissheiten und dass es Zwischenstände und offene Fragen gibt. Die Frage an die Künstliche Intelligenz suggeriert, dass Wissen einfach da ist und abgerufen werden kann. Dass jahrelanges Mühen und Streben dahinterstehen, wird häufig von der Gesellschaft übersehen. Wissenschaft liefert auch Erkenntnisse, die nicht so angenehm sind. Es wird aber nicht besser, wenn man dann deswegen die Wissenschaft ignoriert oder verdammt. Im Bereich des Klimawandels wird beispielsweise seit Jahrzehnten von Forschenden beschrieben, was passieren wird.

Welcher Wunsch soll für das Urmu im Jahr 2024 in Erfüllung gehen?

Wir wünschen uns wieder viele Gäste, die sich wohl bei uns fühlen und eine für sie wertvolle Zeit mit Erkenntnisgewinn und Glücksgefühl bei uns verbringen.