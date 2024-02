Helfer fürs Verpacken von Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel gesucht

Die Stadt Blaubeuren benötigt einige Helfer, die beim Kuvertieren und Verpacken der Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel für die kommende Kommunal- und Europawahl helfen.

Für die kommenden Wahlen gibt es in Blaubeuren um die 9800 Wahlberechtigte. Rechtlich betrachtet handelt es sich hier um vier getrennte Wahlen (Europawahl, Kreistagswahl, Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahl). Die eigentliche Schwierigkeit ist, dass nicht jeder Wähler bei allen Wahlen wahlberechtigt ist. Jeder Wähler ist also individuell zu betrachten und die Aufgabe der Helfer wird sein, dem Wähler „seine“ Stimmzettel einzupacken, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Zeit von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Mai, (ausgenommen 9. Mai, da Feiertag), jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr werden die Helfer die Wahlbenachrichtigung mit den Stimmzetteln verpacken. Ziel der Stadt Blaubeuren ist es, die individuell zusammengestellten Wahlbenachrichtigungsschreiben am Freitag, 10. Mai, bei der Post zur Beförderung aufzugeben. Für diese Arbeit benötigt die Stadt Blaubeuren etwa zehn Helfer, die beim Verpacken der Stimmzettel mithelfen möchten. Ein konzentriertes Arbeiten ist ein unbedingtes Muss. Es wird eine Bezahlung basierend auf dem TVöD (Stundenvergütung 13,89 Euro brutto) angeboten.

Bei Interesse gerne unter Telefon 07344/966970, oder per Mail an: [email protected] melden.