Helfer für Kommunal- und Europawahl gesucht

Für die Kommunal- und Europawahl am Sonntag, 9. Juni, sucht die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Am Wahltag werden sie in den Wahllokalen eingesetzt, um für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sorgen.

Zu den Aufgaben zählen beispielsweise das Überprüfen der Wahlberechtigung der Wählenden, die Ausgabe der Stimmzettel, die Beaufsichtigung der Wahlkabinen und der Wahlurne, die Eintragung des Stimmabgabevermerks in das Wählerverzeichnis, die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe und die Auszählung der Stimmzettel. Auch am Tag nach der Wahl kommen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer beim Auszählen der Stimmen zum Einsatz.

Alle Wahlhelfer müssen für die Europa- und Kommunalwahlen wahlberechtigt sein. Um auf Ihren Einsatz im Wahlvorstand bestens vorbereitet zu sein, finden im Vorfeld Schulungen statt. Für den Einsatz erhalten Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung entsprechend der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.

Interessierte Wahlberechtigte können bis Donnerstag, 15. Februar, einen Antrag einreichen. Dieser ist unter http://tinyurl.com/s8ta9dpb abrufbar. Fragen können unter der Telefonnummer 07344/966970 oder unter [email protected] zur geklärt werden.