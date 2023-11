Gemeinsames Friedensgebet in Blaubeuren

Der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine und die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten hat Christen aus Blaubeuren und Weiler dazu bewegt, das Ökumenische Friedensgebet fortzusetzen. Deshalb laden die Evangelische Kirchengemeinde Blaubeuren und die Katholische Kirchengemeine Blaubeuren zum ökumenischen Friedensgebet ein. Bei dem Friedensgebet möchten sie an die Menschen denken, die in all dies Schreckliche verwickelt sind und daran mitwirken. Sie hoffen und beten, dass Vernunft einkehren möge, die Kriege nicht noch mehr Leid bringen und eine Umkehr zum Frieden möglich wird. Die nächste Feier ist am Samstag, dem 2. Dezember 2023 um 12 Uhr, dieses Mal auf dem nördlichen Kirchplatz bei der Stadtkirche in Blaubeuren. Anschließend gibt es ein kleines Mittagessen beim Badhaus Café. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.