Gemeinsam tanzen für den Frieden

Gemeinsam tanzen steht in der Veranstaltungsreihe der evangelischen Kirchengemeinde Blaubeuren am Samstag, 27. Januar, von 17 bis 19 Uhr, auf dem Programm. Veranstaltungsort ist das Matthäus-Alber-Haus, Klosterstraße 12, in Blaueuren. „Durch das Band des Friedens“ (Eph. 4,3) lautet der Titel der Liturgie zum Weltgebetstag am ersten Freitag im März, die Frauen aus Palästina erstellt haben. Doch in Palästina herrscht Krieg. Umso wichtiger sei das gemeinsame Gebet um den Frieden, heißt es in der Pressemitteilung. „Wenn uns die Worte fehlen, dann lasst uns tanzen“, so Evamaria Siegmund, die seit Jahren Choreografien zu Musiken und den Themen des Weltgebetstags erstellt. „Lasst uns tanzen für den Frieden in Palästina und der Welt“, sagt Sigrid Gron aus Munderkingen, die dazu für den 27.Januar einlädt. Es ist keine Anmeldung erforderlich und keine Vorkenntnisse.