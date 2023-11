Geistliche Impulse und Musik zur Advents- und Weihnachtszeit

Der Evangelische Kirchenbezirk Blaubeuren startet am ersten Advent mit dem „Etwas anderen Adventskalender“. Anders ist er deshalb, weil er keine 24 Türchen hat, sondern elf Fenster, die zwischen dem 3. Dezember und 7. Januar 2024 geöffnet werden. An jedem Sonntag und an jedem Feiertag gibt es einen geistlichen Impuls und passend dazu ein Musikstück zum Anhören, heißt es in der Pressemitteilung des Kirchenbezirks.

Die Impulse kommen von Hauptamtlichen aus dem ganzen Kirchenbezirk. Die Musik stellt der Schweizer Musiker, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent David Plüss zur Verfügung. Produziert wird der Kalender von Eberhard Fuhr, dem Projektleiter für „Vernetzte Öffentlichkeitsarbeit“. Zu finden ist das besondere Angebot auf der Internetseite des Kirchenbezirks. Mit dem „Etwas andere Adventskalender“ laden die Evangelischen Kirchengemeinden zu kleinen persönlichen Andachten ein, zuhause im Wohnzimmer oder auch unterwegs mit dem Smartphone.

Informationen