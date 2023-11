Gedenkstunden zum Volkstrauertag in Blaubeuren

Die Stadt Blaubeuren, der Sozialverband VdK Blaubeuren und der Vdk -Ortsverband Gerhausen-Hochsträß gedenken am Sonntag, 19. November, um 10.45 Uhr auf dem Friedhof Gerhausen an der Gedenkstätte für Kriegstote und Vermisste sowie um 11.45 Uhr auf dem Friedhof Blaubeuren am Denkmal der Gefallenen der Opfer der beiden Weltkriege und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, des Terrors, der Gewalt, der Verfolgungen und Kriege unserer heutigen Zeit. Zu den Gedenkstunden ist die Bevölkerung eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei der Gedenkfeier wolle man gemeinsam ein Zeichen setzen und zum Frieden der Nationen und Völker und allen Menschen und zur Wahrung der Menschenrechte in der Welt beitragen. Die Gedenkrede hält jeweils Bürgermeister Jörg Seibold. Die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde, die katholische Kirchengemeinde und der Musikverein Stadtkapelle Blaubeuren gestalten die Gedenkstunde mit. In den Stadtteilen finden am 19. November ebenfalls Gedenkstunden statt: in Pappelau um 10 Uhr am Kriegerdenkmal bei der evangelischen Kirche, in Seißen um 11.30 Uhr auf dem Friedhof, in Sonderbuch um 11.15 Uhr am Gefallenendenkmal, in Weiler um 10.30 Uhr am Denkmal der Gefallenen an der „Linde“ Bruckfelsstaße (Parkplatz Geißenklösterle). In Asch ist die Gedenkfeier am 26. November um 11 Uhr auf dem Friedhof an der Gedenktafel.