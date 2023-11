Fußball-Landesliga: Der FC Blaubeuren macht sorgenfrei weiter

Der FC Blaubeuren geht in der Fußball-Landesliga trotz der jüngsten Pleite im Spitzenspiel gegen Waldhausen mit viel Selbstvertrauen und Spaß in die kommende Aufgabe. Diese ist am Samstag (14.30 Uhr) auswärts der SC Geislingen.

„Ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Es war eine hart geführte Partie, aber Waldhausen war einfach cleverer“, sagt Blaubeurens Trainer Darko Tomic nach dem Spiel. Außer dass der ehemalige Tabellenvierte aus Waldhausen an den FCB aufgerückt ist, änderte sich tabellarisch an dieser Niederlage weiterhin nichts, der FCB steht auch vor dem nächsten Spieltag auf Rang zwei. „Wir haben weiterhin unsere Ziele, wollen Spaß am Fußball haben, aber natürlich auch jedes Spiel gewinnen“, sagt Tomic. Am Samstag geht es nun zum Aufsteiger SC Geislingen (14.30 Uhr). Dabei könnte der FCB mit einem Sieg seine Tabellenposition noch weiter verbessern, da am Sonntag Spitzenreiter Esslingen auf den Tabellenvierten aus Bad Boll trifft.

Der 13. Spieltag der Fußball-Landesliga im Überblick

Donzdorfer JC ‐ TSV Buch (Freitag, 19.30 Uhr), SC Geislingen ‐ FC Blaubeuren, SV Neresheim ‐ TSV Weilimdorf (Samstag, 14.30 Uhr), SSG Ulm ‐ TSGV Waldstetten, FC Esslingen ‐ TSV Bad Boll, FC Srbija Ulm ‐ MTV Stuttgart, Germania Bargau ‐ SV Waldhausen, VFL Kirchheim ‐ Türkspor Neu-Ulm (alle Sonntag, 14.30 Uhr).

