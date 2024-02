Führung abseits der touristischen Highlights

Schmale Abkürzungen, gerade breit genug für einen Handkarren, führen zwischen den alten Bürgerhäusern hindurch von einer Gasse zur nächsten. Bei der Führung „Durch Gängela und Gässla, über Brücken und Plätze“ entdecken selbst Einheimische oder Stammtouristen Blaubeurens Altstadt mal abseits der touristischen Highlights und aus einer ganz anderen Perspektive, verspricht die Stadtverwaltung in ihrer Pressemeldung und kündigt zudem Geschichten zum Staunen inklusive an. Die kostenlose Stadtführung anlässlich des internationalen Weltgästeführertags startet am Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr an der Tourist Information am Kirchplatz.

Anmeldung bei der Tourist Info Blaubeuren unter Telefon 07344/9669-918 oder per Mail an [email protected]