Frauengruppe des Blaubeurer Albvereins bietet Fahrt zur Leinenweberei an

Die Frauengruppe des Albvereins Blaubeuren bietet am Donnerstag, 23. November, eine Fahrt nach Laichingen zur Leinenweberei an. Vorgesehen sind ein Empfang in der Wäschekrone und dann eine Führung durch die Näherei. Anschließend kann in der Verkaufsausstellung Kaffee getrunken und eventuell eingekauft werden. Die Kosten für Kaffee und Kuchen betragen sechs Euro. Busabfahrt ist am Bahnhof Blaubeuren um 12.36 Uhr, die voraussichtliche Rückkehr nach Blaubeuren erfolgt um 17.59 Uhr. Nähere Infos gibt es bei Lore Huber, Telefon 07304/41845.