Frau fällt auf Betrüger herein

In Blaubeuren ist am Mittwoch eine Frau Betrügern aufgesessen. Zum Glück konnte die Geldüberweisung aber rechtzeitig gestoppt werden. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Eine 55-Jährige in Blaubeuren erhielt am Mittwoch eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Der unbekannte Verfasser gab vor, dass es sich um einen Angehörigen handeln würde und man eine neue Nummer hätte. Die Frau schenkte der Nachricht glauben und nahm über die neue Nummer Kontakt auf. Die vermeintliche Tochter bat um eine Überweisung im niedrigen fünfstelligen Bereich. Dem kam die 55-Jährige nach. Danach kontaktierte sie ihre Tochter über die alte Telefonnummer. Jetzt wurde der Betrug erkannt und die 55-Jährige informierte sofort ihre Bank. Der gelang es nach jetzigem Kenntnisstand, die Überweisung zu stoppen, sodass kein Vermögensschaden entstand.