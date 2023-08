Flieger kracht beim Landeanflug in Bäume

Ein 62–jähriger Mann hat bei einem Flugunfall am Dienstag bei Blaubeuren schwere Verletzungen erlitten. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.40 Uhr befand sich der Mann mit seinem Ultraleichtflugzeug im Landeanflug auf den Flugplatz in Seißen. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er mit einer Baumgruppe. Das Fluggerät und der Pilot blieben dabei in etwa fünf Metern Höhe in den Bäumen hängen. Die Feuerwehr sicherte das Flugzeug mit einem Kran, um Rettungskräften die Bergung des 62–Jährigen zu ermöglichen. Der Mann, der langjährige Flugerfahrung hat, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Die Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Polizeiposten Blaubeuren nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.