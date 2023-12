Festliches Chorkonzert in der Stadtkirche Blaubeuren

Die Kantorei der Stadtkirche Blaubeuren unter Leitung von Sören Gieseler präsentiert am zweiten Advent, 10. Dezember, ein facettenreiches und stimmungsvolles Adventskonzert für Chor, Orchester und Soli. Bachs elegante Adventskantate 36, die mit ihren aufstrebenden und spielerischen Gesangslinien ihrem Namen „Schwingt freudig Euch empor“ alle Ehre macht, verströmt ebenso weihnachtliche Vorfreude wie das romantische „Oratorio de Noël“ vom Franzosen Camille Saint-Saëns, dessen Sinn für wirkungsvolle Klänge seit jeher verzaubert, heißt es in der Ankündigung. Über seine Komposition für Chor und Streicher, das durch Harfe und große Orgel eine zusätzliche Klangschönheit erhält, schrieb er die nicht ernsthaft durchgeführte Widmung „Im Stile von J. S. Bach“. Fünf junge Gesangstalente aus Stuttgart, Ravensburg und Kreuzlingen sind mit von der Partie und bereiten mit ihren Stimmen das süffige Schlusswerk des Engländers John Rutter vor: „I Wish You Christmas“. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr, Karten gibt es online auf www.reservix.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.